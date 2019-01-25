Алтайская прокуратура проверит морг из-за выдачи родственникам "чужого" покойника

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Прокуратура проверит барнаульский (Алтайский край) морг, в котором, по сообщению местных СМИ, перепутали тела покойников при выдаче родственникам, сообщает в пятницу пресс-центр региональной прокуратуры.

"В связи с размещением публикации о том, как сотрудники морга выдали родственникам тело "чужого" покойника, прокуратурой Барнаула с привлечением министерства здравоохранения Алтайского края организовано проведение проверки", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, 22 января в одном из ритуальных залов племянники покойной не узнали ее в гробу. Впоследствии тело было возвращено в морг, где в результате и было обнаружено тело их настоящей родственницы.

В ходе проверки прокуроры намерены оценить, насколько в морге соблюдают законодательство "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий".