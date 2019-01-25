В России предложили ввести платную регистрацию мобильников

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сенаторы предложили ввести в РФ платную регистрацию всех мобильных устройств, позволяющих выходить в интернет, по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity).

Регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех, заявила автор готовящегося законопроекта о создании центральной базы данных IMEI сенатор Людмила Бокова.

"Создание центральной базы данных идентификаторов абонентских станций IMEI повысит безопасность граждан. Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи - смартфоны, системы умных домов, содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей", - цитирует Бокову пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор пояснила, что если телефон украдут, его можно будет дистанционно заблокировать, отследить его местонахождение и вычислить преступника. "Это понизит уровень телефонного мошенничества", - сказала она.

По ее словам, в проекте закона, вынесенного на экспертное и общественное обсуждение, предлагается ввести плату за регистрацию мобильных устройств, возложив ее на импортеров и производителей, а регистрацию будет производить уполномоченный орган. "Размер этой платы предлагается определить правительству", - сказала Бокова.

"Считаю, что некоторые типы устройств, как например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", - полагает сенатор.

Что касается платы за регистрацию физических лиц, то эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы. "Эта сумма составит не более 100 рублей", - сказала Бокова.

"В этом случае регистрация будет самостоятельной, ее механизм мы сделаем максимально простым и понятным", - подчеркнула она.