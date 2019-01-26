Самолеты Ту-160 отработали воздушное патрулирование над северными морями

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей, сообщает в субботу Минобороны России.
"Продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе", - рассказали в военном ведомстве.
Отмечается, что летчики Дальней авиации "регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана".
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - заявляет Минобороны.
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах.
Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.
В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").