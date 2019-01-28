Житель Чебоксар попытался взорвать газ в многоэтажке, чтобы скрыть следы убийства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Чебоксар, который убил своего знакомого, а затем поджег квартиру и включил газовую плиту, чтобы устроить взрыв и скрыть следы преступления, сообщает в понедельник республиканское управление СК.

Информация о задымлении в квартире в многоэтажном доме в Чебоксарах поступила в субботу. Прибывшие пожарные потушили возгорание и обнаружили тело 37-летнего владельца квартиры с ножевыми ранениями.

Подозреваемый в преступлении был задержан - им оказался 29-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь на субботу он в ходе пьяной ссоры зарезал хозяина жилища, а затем поджег одежду убитого, включил газовую плиту, намереваясь тем самым скрыть следы убийства, после чего закрыл квартиру на ключ и выбросил его в мусоропровод.