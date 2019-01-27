Режим ЧС ввели в городе Усть-Куте в Иркутской области из-за аварии на теплотрассе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Усть-Кут Иркутской области из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Нефтебаза, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Без отопления остается два двухэтажных жилых дома в переулке Рабочем и по улице Молодежная, в которых проживают 55 человек", - говорится в сообщении.

Жильцам квартир выданы электрообогревательные приборы. На случай экстренной ситуации подготовлены пункты временного размещения населения. На месте работают оперативные группы администрации города и пожарно-спасательного гарнизона.

"Специалисты проводят поквартирный обход, осуществляя контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при использовании электрообогревателей. В то же время обеспечено бесперебойное электроснабжение жилых домов", - отмечается в сообщении.

Режим ЧС введен в субботу с 18:00 по местному времени (13:00 по Москве). Аварийно-восстановительные работы на теплосети ведутся в круглосуточном режиме. К ликвидации аварии привлечены бригады Ленской тепловой компании со спецтехникой.

Местные СМИ сообщают, что первый прорыв на теплотрассе в микрорайоне Нефтебаза произошел 23 января. Тогда без тепла и горячей воды остались 29 многоквартирных домов и два детских сада, работа которых приостанавливалась. При ликвидации аварии возникли новые прорывы из-за ветхости сетей.

Утром в воскресенье в Усть-Куте было минус 23 градуса, днем ожидается минус 7-15.

Усть-Кут - портовый город на берегу реки Лена в 500 км севернее Иркутска. Население более 40 тысяч человек.