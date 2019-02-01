Сотни домов в Удан-Удэ остались без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотни домов в Улан-Удэ остались без воды и тепла из-за прорыва водопровода, сообщили в пятницу власти города.

"Произошел порыв на обеих ветках водовода, который подает воду для насосов и котельной станции "Юго-Западной". Эта станция питает водой дома в сотых кварталах и ТЭЦ-2: дома в микрорайоне Энергетик, 140-е кварталы. Чтобы избежать большого потребления воды, трубопровод был переключен с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1, также введено ограничение для жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водоснабжение будет необходимо восстановить в течение 18-20 часов, так как на такой период времени осталось воды в резервуарах станции.

На месте аварии работает крупная специализированная техника, привлеченная "Водоканалом" у строительных организаций города. Специалистам предприятия необходимо построить порядка 300 метров водовода от поврежденного участка до насосной станции, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме.

По данным местных СМИ, под отключение попали около 250 жилых домов и менее десятка соцобъектов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу утром температура воздуха в Улан-Удэ составляла минус 15 градусов.