В "Пулково" задержали мужчину после заявления о бомбе у него в багаже

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту "Пулково" задержали военнослужащего, заявившего ночью о взрывном устройстве в собственном багаже, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"В ночь на воскресенье один из пассажиров заявил службам авиационной безопасности аэропорта о наличии взрывного устройства в собственном багаже. Багаж был снят с рейса и дополнительно досмотрен, взрывных веществ там не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина был сразу же задержан и передан полиции. По предварительным данным, в момент задержания он был нетрезв. "При себе мужчина имел документы военнослужащего", - сообщил источник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией об этом инциденте.