Военные подорвут еще 20 тонн тротила на месте обвала в Бурейском водохранилище

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Военные инженеры готовят очередной подрыв скальных пород в районе обвала на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае, сообщает Минобороны России.

"Военными инженерами спланирован и подготовлен подрыв очередного слоя обрушенных скальных пород с использованием удлиненных зарядов, располагаемых по всей длине затора. Заложено около 20 тонн тротила", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что силами специалистов сводного отряда ВВО уже были проведены подрывы обрушенных скальных пород, что позволило пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину.

Кроме того, согласно сообщению, силами инженерно-дорожной группы, оснащенной двумя инженерными машинами разграждения, экскаватором и бульдозером, ведутся работы по оборудованию и проведению дороги от населенного пункта Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения скальных пород (около 80 км).

"На сегодняшний день уже пройдено более 70 км", - отмечают в Минобороны.

По информации военного ведомства, за последние два дня в район схода скальных пород вертолетами доставлено около 60 тонн инженерных боеприпасов, в том числе более 30 тонн взрывчатых веществ и около 400 кумулятивных зарядов, а также около 10 тонн материальных средств.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.