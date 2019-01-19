В России

В районе обвала на Бурейском водохранилище начались пробные подрывы

На ближайшем арсенале приготовлено 300 тонн тротила и 2,5 тыс. кумулятивных зарядов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Военные начали пробные подрывы в районе обвала скальных пород на Бурейском водохранилище (Хабаровский край), сообщает в субботу российское военное ведомство.

"Силами специалистов Инженерных войск в районе обвала на Бурейском водохранилище для подготовки шурфов кумулятивными зарядами произведены пробные подрывы обрушенных скальных пород", - сказано в пресс-релизе.

Так военные инженеры определяют плотность обвалившихся пород с дальнейшим расчётом мощности закладываемых зарядов в шурфы, говорится в сообщении.

Обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло 11 декабря 2018 года.

Специалисты полагают, что при наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

По поручению президента РФ Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

Минобороны сообщает, что в район проведения работ "доставлено около 14 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе 100 кумулятивных зарядов".

"На ближайшем к Бурейскому водохранилищу арсенале создан запас инженерных боеприпасов для производства взрывных работ (более двух с половиной тысяч кумулятивных зарядов и 300 тонн тротила). По мере необходимости взрывчатые вещества и специальные инженерные заряды из арсенала будут доставляться к месту обвала", - говорится в сообщении.

Минобороны информирует, что для проведения разведки района при проведении взрывных работ подготовлен беспилотник "Орлан-10". Чтобы транспортировать взрывчатые вещества и кумулятивные заряды, изготовлено более 300 погонных метров деревянных настилов.

В районе проведения работ оборудован полевой лагерь, где установлена электростанция ЭСД-30 мощностью 30 кВт, проведено электричество и организовано освещение по всей территории городка. Здесь функционирует столовая, на пекарне для личного состава производится выпечка хлеба.

"Всего к выполнению задач привлекается более 372 человек, 15 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолётов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"", - сказано в сообщении.

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Теги: Россия, Хабаровский край

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