На Урале вынесли приговор анестезиологу, проткнувшему пациентке пищевод

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области на два года ограничил свободу анестезиологу из Камышлова, по неосторожности проткнувшему пациентке пищевод, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК.

Следователи установили, что в апреле 2017 года анестезиолог-реаниматолог в ходе плановой операции допустила ошибку во время интубации трахеи и проткнула трубкой стенки пищевода пациентки.

Суд признал врача виновной по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.