В МВД заявили, что ЦРУ собирает компромат на власти России с уехавших за границу россиян

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил о сборе компромата на власти РФ с соотечественников, выехавших за границу на работу или постоянное место жительства.

"Совершенно очевидно, и мы это ощущаем, что со всеми ведется целенаправленная работа, сбор компрометирующей информации на руководство России и страну в целом", - сказал Зубов.

Он добавил, что сбор подобного рода компромата и дискредитация работников правоохранительной системы РФ - приоритетная задача в работе ЦРУ.

По его мнению, давление на россиян за границей будет только усиливаться. "Можно предвидеть усиление давления на наших соотечественников, которые выехали на работу, на жизнь в западные страны и не только, и имеют там свою собственность, активы и прочее", - сказал представитель МВД.