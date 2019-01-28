Для подрыва затора на реке Бурея в Хабаровском крае использовали 35 тонн тротила

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Для расчистки затора, образовавшегося в результате схода скальных пород на реке Бурея в Хабаровском крае, использовали более 35 тонн тротилла, рассказали в понедельник в Минобороны

"Военные инженеры Восточного военного округа провели масштабные подрывы слоя скальных пород на Бурейском водохранилище. Использовано более 35 тонн тротила. Высота затора практически сравнилась с уровнем верхних льдов", - рассказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны, первую протоку планируется пробить 1 февраля. В данный момент военные проводят мероприятия по расчистке и выравниваю протоки с помощью бульдозера и экскаватора. Работа ведется в три смены.

"К месту проведения подрывов от полевого лагеря по гребню завала проложена грунтовая дорога. Взрывчатые вещества (кумулятивные заряды и тротил) теперь подвозятся к месту подрыва с помощью доставленных в район обрушения вертолетами Ми-26 армейской авиации двух грузовых машин "Камаз", что существенно сокращает время подготовки к взрывным работам", - отмечается в сообщении.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. Во время весеннего половодья это может привести к затоплению населенных пунктов, дорог и инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.