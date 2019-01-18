Подрыв затора на реке Бурея в Хабаровском крае проведут 22 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Подрыв затора на реке Бурея, который образовался в декабре прошлого года из-за обрушения скалы в русло на территории Хабаровского края, намечен на 22 января, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"После проведения подрыва завала, согласно наиболее неблагоприятному прогнозу управления эксплуатации Бурейского водохранилища, вода пойдет по поверхности льда, сформируется волна с высотой гребня до трех метров у затора. Постепенно, по мере смещения ниже по течению, за счет растекания по ледовой поверхности водохранилища высота волны спадет до одного метра", - говорится в сообщении.

Власти принимают меры, чтобы все прошло безопасно для местных жителей, уже введен запрет на выход и выезд на лед Бурейского водохранилища.

24 декабря в социальных сетях Хабаровска появились сообщения, что в результате падения метеорита русло реки Бурея оказалось практически перекрыто обрушенными деревьями и скальной породой. Выехавшие на место специалисты версию не подтвердили, выявив на месте сход грунта с горного склона.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли.

Затор мешает нормальному наполнению водохранилища, которым пользуется Бурейская ГЭС.