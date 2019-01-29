Учреждения и магазины Прикамья получили электронные письма о минировании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Организации и учреждения Пермского края во вторник получили электронные сообщения о минировании, сообщил во вторник сайт мэрии Перми.

По состоянию на 12:00 (10:00 по московскому времени) взрывных устройств не обнаружено. Проводится проверка информации. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации учреждений.

По данным местных СМИ, эвакуация проходит в нескольких школах, кафе, магазинах, торговых центрах, государственных учреждениях.

Ранее сообщалось, что сигналы о минировании в последние дни поступали в учреждения сразу в нескольких регионах страны, в частности, в Кемерове, Абакане, Красноярске, Омске, Барнауле и Новоалтайске.