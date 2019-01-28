Учреждения и суды Томска получили сообщения о минировании

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах начали поступать в учреждения Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Региональные управления ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводя весь комплекс обязательных мероприятий. Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Томской области Игоря Толстоносова.

При этом не уточняется, в какие именно учреждения поступали сообщения.

В свою очередь информированный источник уточнила агентству "Интерфакс", что сообщения о минировании поступили в четыре учреждения. "Письма с сообщением о минировании поступили в здания Томского гарнизонного военного суда, Кировского районного суда, санитарной милиции и департамента городского хозяйства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здания, где располагаются данные учреждения, являются режимными объектами, и посторонним было бы крайне сложно пронести туда запрещенные предметы, которые могут представлять опасность.

Ранее сообщалось, что сигналы о минировании поступали в учреждения сразу в нескольких регионах страны, в частности, в Кемерове, Абакане, Красноярске, Омске, Барнауле и Новоалтайске, Новосибирской области.