Годовалый ребенок отравился наркотиками во Владивостоке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Годовалая девочка во Владивостоке попала в реанимацию, отравившись дома гашишным маслом, сообщила пресс-служба городского УМВД.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что наркотик принесли в дом гости, которые собирались попробовать его. Позже мать ребенка увидела, что в руках у девочки находится пакет из-под гашишного масла. Малышка почувствовала себя плохо, родители вызвали "скорую помощь".

Ребенок госпитализирован в реанимацию токсикологического отделения, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Анализы показали, что мать ребенка употребляла марихуану. В отношении женщины составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за употребление наркотика.

Информация по данному факту направлена в органы опеки.

Старший брат отравившейся девочки помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.