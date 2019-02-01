ФСБ пресекла деятельность преступной группы, сбывавшей наркотики в Крыму

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Деятельность организованной преступной группы (ОПГ), причастной к незаконному сбыту наркотических средств в крупных размерах, пресечена на территории Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в пятницу.

"Во время сбыта очередной партии наркотиков (опий) в Симферополе задержана с поличным лидер ОПГ - гражданка РФ 1960 года рождения", - говорится в пресс-релизе.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Представители ФСБ обнаружили по адресам проживания лидера и членов преступной группы более 300 свертков с ацетиллированным опием и пластиковых колб с прекурсором - ангидридом уксусной кислоты.

Кроме того, изъяты 10 млн рублей, предположительно полученные в результате продажи наркотиков, а также ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, документы на обслуживание банковских счетов.

По данным УФСБ, члены ОПГ сбывали наркотики на территории Симферополя, Евпатории, Алушты и Бахчисарая.