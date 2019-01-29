Аварийный мост через Енисей возле Саяно-Шушенской ГЭС закроют на весь год

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Мост через Енисей вблизи Саяно-Шушенской ГЭС (принадлежит ПАО "РусГидро") будет закрыт для движения автомобилей и пешеходов, говорится в сообщении министерства транспорта Хакасии.

"Данный объект, принадлежащий государственной казне РФ, планируется к сдаче под охрану на период с 15 февраля по 31 декабря 2019 года, с прекращением движения по нему транспортных средств и пешеходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о закрытии моста приняли специалисты Росимущества "в связи с неудовлетворительным состоянием металлического моста, для обеспечения необходимой безопасности граждан и сохранности их имущества".

Мост построен в трех километрах от ГЭС ниже по течению, по нему осуществляется подъезд к береговому водосбросу ГЭС, Джойскому заливу, где накапливается древесный хлам из акватории водохранилища, а также к национальному парку "Шушенский бор".