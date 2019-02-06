Началось строительство Центрального моста через Обь в Новосибирске

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подготовительные работы на берегах Оби при строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске будут выполнены в текущем году, заявил губернатор Андрей Травников журналистам в среду.

"Строительство началось (...) Как минимум в текущем году будут выполнены подготовительные работы на правом и левом берегу, вряд ли в этом году мы войдем в русло", - сказал он.

Травников напомнил, что на 2019 год Новосибирской области выделено из федерального бюджета 400 млн рублей на реализацию проекта.

Общая стоимость проекта автомобильного моста через Обь оценивается в 40,5 млрд рублей, из которых более 26 млрд рублей должна выделить РФ, 4 млрд рублей - регион, около 10 млрд рублей - концессионер.

Ранее сообщалось, что в декабре Минстрой Новосибирской области и ООО "Сибирская концессионная компания" (75% принадлежит строительной группе "ВИС", 25% - структуре Газпромбанка) подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске.

Планируется, что четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Проект также предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".