Москалькова обратилась к властям Украины в связи с исчезновением капитана судна "Норд"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит власти Украины предоставить данные о местонахождении капитана судна "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым) Владимира Горбенко.

"Я обращаюсь к официальным властям Украины с просьбой разъяснить эту ситуацию, прошу наши дипломатические каналы и МИД, если у них появится малейшая информация, проинформировать меня", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

Она отметила, что у нее нет информации о том, где находится Горбенко,был ли он похищен или задержан, или же самостоятельно покинул место, где должен находиться под домашним арестом в соответствии с решением суда.

Накануне адвокаты капитана Максим Могильницкий и Дмитрий Щербина сообщили, что Горбенко не выходил на связь с субботы. Могильницкий не исключает провокаций со стороны украинских правоохранительных органов или представителей радикальных организаций.

По словам Щербины, что капитан пропал за несколько дней до предварительного заседания по его делу в Оболонском районном суде украинской столицы, назначенном на 1 февраля. "Странно выглядит, в преддверии суда пропадает человек. Это заседание никакое не эпохальное, с точки зрения государственных санкций ему ничего не угрожало, чтобы скрываться", - сказал защитник.

Щербина, заявил, что родственники Горбенко в Мелитополе обратились в полицию, это же сделали адвокаты крымчанина в Киеве.

В свою очередь представитель компании-судовладельца Анна Шевелева подтвердила журналистам в Симферополе, что Горбенко не выходит на связь третьи сутки.

Задержание "Норда"

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать территорию Крыма.

С 16 октября 2018 года дело Горбенко рассматривает Оболонский районный суд Киева. 10 января 2019 года суд перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.

Остальным членам экипажа "Норда" вменена часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро были возвращены в октябре в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

Капитану "ЯМК-0041" Виктору Новицкому вменяют ч.3 ст.256 УК России (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Осенью Россия и Украина начали переговоры о возвращении на родину капитанов "Норда" Горбенко и "ЯМК-0041" Новицкого, сообщила в конце октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.