В России

Трутнев назвал жертвой спекуляций проект центра по переработке ядерных отходов в Приморье

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает, что негативное общественное мнение о центре переработки ядерных отходов в Приморье могло быть сформировано с целью политических спекуляций.

"Мне кажется, эта тема была использована для политических спекуляций, кто-то решил авторитет сделать, у меня такое подозрение. Заодно раскачал мнение людей", - сказал Трутнев журналистам в среду во Владивостоке.

Ранее в среду вице-премьер заявил о том, что госкорпорация "Росатом" планирует свернуть в Приморье проект строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов из-за сформировавшегося в крае негативного общественного мнения.

"Насколько я знаю, руководство "Росатома" хочет сейчас этот проект свернуть. Стоить это будет минус 3,2 миллиарда для экономики Приморья, минус 300 рабочих мест, и гадость (ядерные отходы - ИФ) останется надолго, потому что удастся ли потом вернуть финансирование, я уже не знаю", - сообщил Трутнев.

"Это плохая история. Либо это неумение коллег объяснить, что происходит, либо культивированное недоверие к власти Приморья. Людям говорят: центр строится для того, чтобы компактизировать и увезти гадость, которая лежит на вашей территории 60 лет. А люди говорят: вдруг вы еще что-то привезете. Мы говорим: не привезем... Они ("Росатом" - ИФ) не пойдут против позиции людей, у них желания такого нет. Если уважаемые жители Приморья считают, что центр строить не надо, центр не будет строиться", - отметил вице-премьер.

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов планировалось построить под городом Фокино в Приморском крае. Госкорпорация выделила около 2,5 млрд рублей на строительство центра. По данным "Росатома", цель проекта - утилизация радиоактивных отходов, накопленных в Приморье с 1961 года.

Широкий общественный резонанс в Приморье вызвало сообщение о том, что 31 декабря 2018 года правительство РФ приняло предложение госкорпорации "Росатом" о проведении переговоров с российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия о сотрудничестве в создании центра хранения ядерных отходов в Приморье. Дальневосточный центр по обращению с ядерными отходами (ДальРАО) заявил, что радиоактивные отходы из-за рубежа, в частности, из Японии, для хранения и утилизации в Приморье ввозиться не будут. В Приморье сформирован общественный совет, который должен был контролировать строительство центра.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморский край
В России
Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием
Они также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры"Подробнее
 Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на КубаньВласти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань
Ранее директор Приморского сафари-парка сообщил, что в случае переезда хищник будет жить в тесной клеткеПодробнее
 Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин
Уполномоченный по правам человека также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствамПодробнее
 Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетяхГлава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях
Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о неуставных отношениях с сотрудницамиПодробнее
Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями
Правосудие будет учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать соблюсти законПодробнее
 Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублейАлтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей
Екатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют"Подробнее
 Экс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в Москве
Дмитрий Савин возглавлял компанию до марта 2015 годаПодробнее
 Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки
Так как дворники не справлялись с последствиями снегопада, учителей вывели на такую работу в 20-градусный морозПодробнее
 Задержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиковЗадержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиков
С декабря прошлого года он находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотических средствПодробнее
 Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВерховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать странуВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь УкраиныМоскваВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ РоссииДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемВ миреПарламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с БрюсселемСпортГоловин впервые забил за "Монако"

Нефть Brent подорожала до $61,6 за баррель

Трутнев назвал жертвой спекуляций проект центра по переработке ядерных отходов в Приморье

Источники сообщили, что гендиректор Третьяковки сохранит пост после инцидента с Куинджи

Серийных похитителей скота задержали в Забайкалье

Рябков сообщил, что встреча в Пекине по ДРСМД состоится в четверг

Что случилось этой ночью: среда, 30 января

Запрет Гуаидо на выезд из Венесуэлы, самостоятельный паспортный контроль в Шереметьеве, просьба венесуэльских военных к США Подробнее

В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде

Синоптики также призвали горожан по возможности не садиться за руль Подробнее

Сенатор обнародовал поправку против вывода войск из Сирии и Афганистана

224 дома остались без тепла в результате аварии на теплосети в Барнауле

Венесуэльские военные выразили готовность к отражению возможного вторжения США

Страны "ядерной пятерки" отказались согласовать текст совместного заявления

США произвели новую ядерную боеголовку для ракет на стратегических подлодках

Все школы Биробиджана закрыты на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием

Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемОни также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры" Подробнее

Автобус с пассажирами снес бетонный столб в Хабаровске, двое пострадали

Не менее двух человек погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');