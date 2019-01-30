Трутнев назвал жертвой спекуляций проект центра по переработке ядерных отходов в Приморье

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает, что негативное общественное мнение о центре переработки ядерных отходов в Приморье могло быть сформировано с целью политических спекуляций.

"Мне кажется, эта тема была использована для политических спекуляций, кто-то решил авторитет сделать, у меня такое подозрение. Заодно раскачал мнение людей", - сказал Трутнев журналистам в среду во Владивостоке.

Ранее в среду вице-премьер заявил о том, что госкорпорация "Росатом" планирует свернуть в Приморье проект строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов из-за сформировавшегося в крае негативного общественного мнения.

"Насколько я знаю, руководство "Росатома" хочет сейчас этот проект свернуть. Стоить это будет минус 3,2 миллиарда для экономики Приморья, минус 300 рабочих мест, и гадость (ядерные отходы - ИФ) останется надолго, потому что удастся ли потом вернуть финансирование, я уже не знаю", - сообщил Трутнев.

"Это плохая история. Либо это неумение коллег объяснить, что происходит, либо культивированное недоверие к власти Приморья. Людям говорят: центр строится для того, чтобы компактизировать и увезти гадость, которая лежит на вашей территории 60 лет. А люди говорят: вдруг вы еще что-то привезете. Мы говорим: не привезем... Они ("Росатом" - ИФ) не пойдут против позиции людей, у них желания такого нет. Если уважаемые жители Приморья считают, что центр строить не надо, центр не будет строиться", - отметил вице-премьер.

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов планировалось построить под городом Фокино в Приморском крае. Госкорпорация выделила около 2,5 млрд рублей на строительство центра. По данным "Росатома", цель проекта - утилизация радиоактивных отходов, накопленных в Приморье с 1961 года.

Широкий общественный резонанс в Приморье вызвало сообщение о том, что 31 декабря 2018 года правительство РФ приняло предложение госкорпорации "Росатом" о проведении переговоров с российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия о сотрудничестве в создании центра хранения ядерных отходов в Приморье. Дальневосточный центр по обращению с ядерными отходами (ДальРАО) заявил, что радиоактивные отходы из-за рубежа, в частности, из Японии, для хранения и утилизации в Приморье ввозиться не будут. В Приморье сформирован общественный совет, который должен был контролировать строительство центра.