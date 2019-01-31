В Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупцию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минюст не планирует вносить в законодательство поправки, смягчающие уголовную ответственность за коррупционные преступления, сообщили в пресс-службе министерства.

"Какие-либо изменения (касающиеся борьбы с коррупцией - ИФ) в Уголовный кодекс РФ вноситься не будут", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс". Так в ведомстве ответили на запрос агентства, направлены ли разрабатываемые Минюстом антикоррупционные инициативы на смягчение ответственности за уголовные преступления коррупционной направленности.

В поправках Минюста предлагается освободить должностное лицо от ответственности в случае, если несоблюдение им перечисленных ограничений и запретов "вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным такое соблюдение".

Как пояснили в министерстве, "не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное".

Кроме того, по данным Минюста, "не всегда бывшие члены семьи госслужащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей, а также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием".

В конце минувшей недели Минюст сообщил о начале разработки поправок в закон "О противодействии коррупции", предусматривающих случаи, когда несоблюдение чиновниками антикоррупционных запретов, ограничений и требований не является правонарушением. Такие случаи, по замыслу авторов поправок, могут иметь место "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".

Это сообщение вызвало массовую негативную реакцию СМИ и социальных сетей - многие интерпретировали его как намерение ввести в законодательство норму, освобождающую должностные лица от уголовного наказания за преступления коррупционной направленности.

Действующая редакция закона "О противодействии коррупции" предусматривает для его нарушителей ответственность в виде увольнения с государственной и муниципальной службы. Основанием для такой меры взыскания может послужить ряд прописанных в законе факторов, таких как, нарушение запрета на счета в иностранных банках за пределами РФ, пользование иностранными финансовыми инструментами; непредставление сведений о доходах и расходах; конфликт интересов и другие.