Суд в Сочи арестовал избившего стюардессу пассажира с рейса Петербург - Анталия

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи принял решение об аресте на два месяца петербуржца Андрея Тищенко, из-за дебоша которого самолет рейсом Санкт-Петербург - Анталия вынужден был сесть в Сочи, передал из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 29 января самолет совершил экстренную посадку в Сочи из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. Он ударил стюардессу, пытавшуюся его успокоить.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови мужчины. На допросе он признался, что пронес на борт алкоголь и выпил.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).