Минприроды проверит деятельность "Росгеологии" по поручению вице-премьера Гордеева

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минприроды проверит деятельность "Росгеологии" по поручению курирующего вице-премьера Алексея Гордеева, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"В ближайшее время проверка министерства природных ресурсов будет сделана, такое поручение мы сегодня имеем от курирующего вице-премьера Гордеева. То, что (глава "Росгеологии") Панов поручил выговор - это правда, то что (его заместитель - ИФ) Горринг уволен - тоже правда", - сказал Кобылкин.

На этой неделе в интернете был опубликован ролик, где Горринг общается с другими пользователями стримингового сервиса. Ролик изобилует нецензурной лексикой, содержит угрозы физической расправы, рассказы о сексуальных связях с сотрудницами компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивает свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем "помиловал", отправив работать в филиал), а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes - главой "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном.

На следующий день курирующий работу холдинга министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин инициировал процесс его увольнения. 28 января контракт с Горрингом был расторгнут.