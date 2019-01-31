Главные новости
В РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ миреМадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенцииВ РоссииВ Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупцию
Москва

Власти Москвы не заметили роста цен на продукты в столице из-за повышения НДС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Повышение с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20% не вызвало заметного изменения цен на продукты в столичных магазинах, заявил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.

"Мы еженедельно проводим мониторинг цен на основную продовольственную группу товаров, и в течение января не было выявлено роста цен в связи с изменением НДС", - подчеркнул он.

Немерюк отметил, что каких-либо опасений по возможному скачку цен нет.

"Здесь каких-либо проблем или опасений мы не видим. По крайней мере, к нам никто из торговых сетей не обращался по поводу изменения НДС", - добавил руководитель департамента.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Изменение правил проезда грузовиков в Москве не скажется на ценах продуктовИзменение правил проезда грузовиков в Москве не скажется на ценах продуктов
Сергей Собянин также заверил, что проблем с поставками в столице не будетПодробнее
 Мосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейповМосгордума приняла закон о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов
Автор документа констатирует, что 8 из 10 потребителей электронных сигарет в дальнейшем переходят на табакПодробнее
 В Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололедеВ Гидрометцентре предупредили москвичей о снегопаде и гололеде
Синоптики также призвали горожан по возможности не садиться за рульПодробнее
 В Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границыВ Шереметьеве заработали тестовые кабины для самостоятельного пересечения границы
Внедрение автоматизированных систем паспортного контроля также ожидается в аэропортах Домодедово и ВнуковоПодробнее
Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки
Сам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себяПодробнее
 Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию
Ранее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализацийПодробнее
 Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра
В Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 смПодробнее
 За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 январяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ миреМадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенцииВ РоссииВ Минюсте заявили об отсутствии планов смягчать ответственность за коррупциюЭкономика"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евроВ миреТрамп заявил о поддержке протестов в ВенесуэлеВ РоссииСуд арестовал сенатора Арашукова

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро высланным в 2006 году гражданам Грузии

На космодром Куру отправили экспертов НПО им. Лавочкина для проверки блока "Фрегат"

В СКР сообщили о допросе пятерых подозреваемых по делу Арашуковых

Тайник охранника Николая II нашли в Ессентуках

Кинотеатры сети "Синема Стар" в РФ проверили после сообщения о минировании

Отправку беспилотного "Союза" к МКС перенесли на более ранний срок

Россельхознадзор пригрозил запретить поставки сои из Бразилии из-за гербицидов

Жертвами издевательств воспитателей в частном детсаду Барнаула стали 14 детей

"РусАл" отчитался об увеличении доли En+ после обмена с Glencore

В Псковской области запретили продавать электронные сигареты подросткам

Полярный вихрь накрыл США

Полярный вихрь накрыл США10 фото

В ДНР заявили, что "план Сайдика" может сорвать переговорный процесс

Торговый дом товаров из КНДР учредят во Владивостоке

В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраля

Орловский суд отменил выплату ФСИН компенсации Олегу Навальному

Казанец получил два года колонии за избиение подростка-аутиста

График запусков с Куру оказался под угрозой срыва из-за проблем с блоком "Фрегатом"

В Тбилиси семь человек погибли из-за утечки газа

Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в Венесуэлу

Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в ВенесуэлуРанее появились сообщения об отправке Москвой самолета с военнослужащими в южно-американскую страну Подробнее

Медведев призвал уточнить законы о "шпионских" устройствах ради безопасности граждан

Шоумен Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');