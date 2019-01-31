Власти Москвы не заметили роста цен на продукты в столице из-за повышения НДС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Повышение с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20% не вызвало заметного изменения цен на продукты в столичных магазинах, заявил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг.

"Мы еженедельно проводим мониторинг цен на основную продовольственную группу товаров, и в течение января не было выявлено роста цен в связи с изменением НДС", - подчеркнул он.

Немерюк отметил, что каких-либо опасений по возможному скачку цен нет.

"Здесь каких-либо проблем или опасений мы не видим. По крайней мере, к нам никто из торговых сетей не обращался по поводу изменения НДС", - добавил руководитель департамента.