В Свердловской области арестовали сотрудника ДПС, который в пьяном виде сбил насмерть человека

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудника ДПС Свердловской области, который насмерть сбил 57-летнего мужчину, арестовали, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Водитель скрылся с места аварии, но его вычислили уже через 2,5 часа. Освидетельствование показало, что он был в нетрезвом состоянии. После задержания он написал явку с повинной и дал признательные показания. В главке приняли решение уволить лихача и привлечь к предусмотренной законном ответственности", - сказал Горелых.

Он добавил, что подозреваемого арестовали.

По факту ДТП проводится служебная проверка. По ее итогам к дисциплинарной ответственности могут привлечь руководителей подозреваемого.