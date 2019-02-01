В Башкирии перевернулся автобус с детьми

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса ПАЗ в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщил начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем блоге.

ДТП произошло днем 1 февраля на 16-м километре автодороги Учалы-Ахуново-Карагай. Автобус, за рулем которого находился 65-летний местный житель, съехал в кювет и опрокинулся.

"В салоне находились девять детей. В результате аварии женщина, сопровождающая детей, и двое несовершеннолетних учащихся девятого класса обратились за медицинской помощью", - уточнил Гильмутдинов.

По его данным, водитель развозил ребят из школы домой. Известно, что школьники были пристегнуты ремнями безопасности.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.