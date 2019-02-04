Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии, среди них один ребенок

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля "Дэу Джентра" и большегруза произошло в Башкирии на 1446 км федеральной трассы М-5 "Урал", погибли четверо, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба регионального МЧС в понедельник.

"4 февраля 2019 года в 04:40 (по Москве) в "ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан" поступило сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП погибло четыре человека (из них один ребенок) и один человек пострадал", - говорится в сообщении.