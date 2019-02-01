У школ в Ижевске начались давки, после того как "упал" сайт госуслуг при записи в первый класс

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Жители Ижевска жалуются в соцсетях на сбои в работе регионального портала госуслуг при записи детей в первый класс и длинные очереди и даже давки у школ.

"На (улице - ИФ) Холмогорова во ВСЕ школы "ДАВКА"!", - написала одна из жительниц Ижевска, приложив к своему сообщению видео, где видно, как родители вынуждены буквально напирать на забор одной из школ, они ругаются, дело едва не доходит до потасовки.

Сообщения о том, что родители вынуждены с ночи занимать очереди к школам для записи детей в первый класс, в том числе из-за сбоев в работе регионального портала госуслуг, оставили в соцсетях и некоторые другие жители Ижевска.

В МВД по Удмуртии сообщили, что нарушений общественного порядка в Ижевске не зарегистрировано.

В министерстве информатизации и связи республики со ссылкой на министра Тимура Меджитова журналистам подтвердили факт "замедления портала", уточнив, что оно произошло "в связи с массовой отправкой повторных заявлений граждан и их представителей в одну и ту же школу, на одного ребенка приходилось до нескольких десятков заявлений".

"Министерством запланированы работы по ограничению количества заявлений на ребенка по принципу "одно заявление - одна школа", - добавил Меджитов.