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В России Попытка блокировки Telegram

Верховный суд отклонил жалобу Telegram по делу о блокировке мессенджера в России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Telegram, поданную в рамках дела о блокировке мессенджера в РФ.

"Определением Верховного суда России представителю Telegram Messenger LLP отказано в передаче рассмотрения дела в суд кассационной инстанции", - сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде.

Как ранее отмечал по поводу жалобы в Верховный суд Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют Telegram: "Нужно пройти эту инстанцию для исчерпания средств защиты на национальном уровне".

Дела Telegram в российских судах

Митинг против блокировки Telegram

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений. Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал мессенджер на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. Впоследствии это решение было признано законным.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Президиум Мосгорсуда в октябре также отклонил кассационную жалобу юристов Telegram, оставив ее без рассмотрения.

Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде России, куда компанией был подан иск с требованием признать незаконным указанный приказ ФСБ.

Позиция мессенджера

Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. В Telegram также выражали недоверие ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.

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Теги: Telegram

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