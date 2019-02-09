Главные новости
В РоссииЧисло пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекКультураФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеЭкономикаMoody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"
В России

Средства защиты Telegram в российских судах по делу о блокировке исчерпаны

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты Telegram прошли все необходимые стадии защиты мессенджера в российских судах по делу о блокировке, оно переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил "Интерфаксу" Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют сервис.

"Кассационная жалоба в Верховном суде была последним необходимым шагом по исчерпанию национальных средств защиты, который нужно было пройти, чтобы не было препятствий рассмотрению дела Telegram Европейским судом по правам человека", - сказал Чиков агентству.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Telegram, поданную в рамках процесса об ограничении доступа к мессенджеру на территории РФ. В октябре 2018 года аналогичную жалобу сервиса отклонил Мосгорсуд.

По словам Чикова, по гражданским и административным делам исчерпание средств защиты предполагает прохождения двух кассаций. "В Верховном суде - это была вторая кассация, которая дает "зеленый свет" в Европейский суд по правам человека", - пояснил он.

В России"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера TelegramЧитать подробнее

Чиков отметил, что коммуницировать жалобу по делу Telegram ЕСПЧ может уже в этом году.

"Поскольку жалоба зарегистрирована, то уже наверняка будет коммуницирована, хотя случается всякое. Что важно: мы будем подавать дополнения к жалобе, связанные с упомянутыми кассациями, так как заявитель должен уведомлять суд о движении по его делу на национальном уровне", - уточнил юрист.

"Вопрос о коммуникации возникнет только после того, как придут дополнения. На самом деле ничего не мешает Европейскому суду коммуницировать жалобу по делу Telegram в любой момент, но я думаю, что в лучшем случае это произойдет в течение 2019 года, но может, это будет и следующий год", - сказал Чиков.

Он добавил, что дело Telegram в Европейском суде - "уникальное" на международном уровне.

"Такая категория дел никогда не рассматривалась Европейским судом, ни одного решения по подобному делу нет. Таких дел не было в мире в принципе. Дело Telegram в этом смысле уникально. Совсем немного похожим было дело ФБР против Apple, но и оно было связано с защитой устройств, а не с перепиской и коммуникацией", - пояснил Чиков.

Дела Telegram в европейских судах

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования переписки лиц, предположительно, причастных к террористической деятельности (ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ). Впоследствии это решение было признано законным судом апелляционным инстанции.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено без изменений судами всех инстанций, в том числе Верховным судом России.

Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде, куда компанией был подан иск с требованием признать незаконным указанный приказ ФСБ.

Telegram в ЕСПЧ

Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно заявляли о технической невозможности передать кому-либо ключи для декодирования переписок.

В миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииЧитать подробнее

По словам Павла Чикова, к настоящему времени в Европейский суд поданы две жалобы представителей Telegram, которым присвоен один номер. Таким образом, пояснил юрист, в ЕСПЧ сейчас находится одно дело - "Telegram Limited Liability Partnership против Российской Федерации", в котором "есть две составные части - это штраф и блокировка".

"Первая жалоба была подана и зарегистрирована в марте прошлого года на штраф. Затем в рамках процесса о блокировке Роскомандзор подал заявление об обеспечительных мерах - о немедленном об ограничении доступа к Telegram, - говорит Чиков. - В ответ на удовлетворение просьбы об обеспечительных мерах, мы обратились в Европейский суд с просьбой о срочных мерах - чтобы ЕСПЧ запретил блокировать Telegram до рассмотрения дела в суде. Европейский суд оснований для срочных мер не нашел, но предложил подать отдельную жалобу на блокировку, что и было сделано".

Чиков уточнил, что "кассация на штраф не нужна для исчерпания средств защиты в России: по Кодексу об административных правонарушениях достаточно двух инстанций, а вот по блокировке нужно было пройти до Верховного суда".

Как сообщалось, обращаясь в Европейский суд, Telegram, в частности, настаивает на том, что в его отношении было нарушен право на свободное распространение информации. Так, согласно позиции заявителя, власти РФ "даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя (Telegram - ИФ) на распространение информации".

Говоря о сроках рассмотрения дела Telegram в ЕСПЧ, Чиков еще раз отметил, что "такие дела нигде не рассматривались на международном уровне". "Особых оснований торопиться и формировать прецедент у суда нет", - заключил собеседник агентства.

Теги: Telegram

Новости по теме

В России
В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина
По словам Дмитрия Пескова, экс-президент Украины был обеспечен охраной сразу после приезда в странуПодробнее
 Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статьеПротивника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статье
Жители Коломны протестуют против работы свалки "Воловичи" с весны 2018 годаПодробнее
 Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных
Речь идет о выплатах вдовам, детям и родителям погибших военнослужащихПодробнее
 Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВоенного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД
Вашингтон должен уничтожить пусковые установки МК-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники, считают в военном ведомствеПодробнее
Медведев назначил нового главу РостуризмаМедведев назначил нового главу Ростуризма
Руководить ведомством будет Зарина ДогузоваПодробнее
 Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете
В официальном отзыве на проект говорится, что его реализация приведет к росту цен на российском рынкеПодробнее
 В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых
И.о. главы управления Следственного комитета по КЧР подал в отставкуПодробнее
 Кремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностьюКремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностью
Песков прокомментировал приговор гражданину Дании, который был арестован во время коллективного чтения Библии и получил шесть летПодробнее
 Законопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтенииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении
Водителей смогут штрафовать на основании видео, снятых бдительными согражданамиПодробнее
 Мосгорсуд признал законным арест сенатора АрашуковаМосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова
Ранее он жаловался на то, что его поселили в одной камере с осужденным за терроризмПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой БерлиналеВ миреВторой саммит США-КНДР пройдет в столице ВьетнамаЭкономикаMoody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после вина

Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человек

Число пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекКонфликт произошел во время ужина после перепалки между заключенным Подробнее

Средства защиты Telegram в российских судах по делу о блокировке исчерпаны

Группировку войск на юге России усилят еще две дивизии

Что случилось этой ночью: суббота, 9 февраля

Возвращение инвестрейтингов и протесты на Берлинале Подробнее

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для грузовиков из-за непогоды

Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале

Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеБилеты на премьеру картины "Кислота" были распроданы за несколько дней Подробнее

Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в медобследовании

Председатель ОБСЕ предложил Украине допустить наблюдателей от РФ на выборы президента

Землетрясение произошло вблизи Курил

Гуайдо усомнился в поддержке Мадуро со стороны России и Китая

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');