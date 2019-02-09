Средства защиты Telegram в российских судах по делу о блокировке исчерпаны

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты Telegram прошли все необходимые стадии защиты мессенджера в российских судах по делу о блокировке, оно переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил "Интерфаксу" Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют сервис.

"Кассационная жалоба в Верховном суде была последним необходимым шагом по исчерпанию национальных средств защиты, который нужно было пройти, чтобы не было препятствий рассмотрению дела Telegram Европейским судом по правам человека", - сказал Чиков агентству.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Telegram, поданную в рамках процесса об ограничении доступа к мессенджеру на территории РФ. В октябре 2018 года аналогичную жалобу сервиса отклонил Мосгорсуд.

По словам Чикова, по гражданским и административным делам исчерпание средств защиты предполагает прохождения двух кассаций. "В Верховном суде - это была вторая кассация, которая дает "зеленый свет" в Европейский суд по правам человека", - пояснил он.

Чиков отметил, что коммуницировать жалобу по делу Telegram ЕСПЧ может уже в этом году.

"Поскольку жалоба зарегистрирована, то уже наверняка будет коммуницирована, хотя случается всякое. Что важно: мы будем подавать дополнения к жалобе, связанные с упомянутыми кассациями, так как заявитель должен уведомлять суд о движении по его делу на национальном уровне", - уточнил юрист.

"Вопрос о коммуникации возникнет только после того, как придут дополнения. На самом деле ничего не мешает Европейскому суду коммуницировать жалобу по делу Telegram в любой момент, но я думаю, что в лучшем случае это произойдет в течение 2019 года, но может, это будет и следующий год", - сказал Чиков.

Он добавил, что дело Telegram в Европейском суде - "уникальное" на международном уровне.

"Такая категория дел никогда не рассматривалась Европейским судом, ни одного решения по подобному делу нет. Таких дел не было в мире в принципе. Дело Telegram в этом смысле уникально. Совсем немного похожим было дело ФБР против Apple, но и оно было связано с защитой устройств, а не с перепиской и коммуникацией", - пояснил Чиков.

Дела Telegram в европейских судах

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования переписки лиц, предположительно, причастных к террористической деятельности (ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ). Впоследствии это решение было признано законным судом апелляционным инстанции.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено без изменений судами всех инстанций, в том числе Верховным судом России.

Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде, куда компанией был подан иск с требованием признать незаконным указанный приказ ФСБ.

Telegram в ЕСПЧ

Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно заявляли о технической невозможности передать кому-либо ключи для декодирования переписок.

По словам Павла Чикова, к настоящему времени в Европейский суд поданы две жалобы представителей Telegram, которым присвоен один номер. Таким образом, пояснил юрист, в ЕСПЧ сейчас находится одно дело - "Telegram Limited Liability Partnership против Российской Федерации", в котором "есть две составные части - это штраф и блокировка".

"Первая жалоба была подана и зарегистрирована в марте прошлого года на штраф. Затем в рамках процесса о блокировке Роскомандзор подал заявление об обеспечительных мерах - о немедленном об ограничении доступа к Telegram, - говорит Чиков. - В ответ на удовлетворение просьбы об обеспечительных мерах, мы обратились в Европейский суд с просьбой о срочных мерах - чтобы ЕСПЧ запретил блокировать Telegram до рассмотрения дела в суде. Европейский суд оснований для срочных мер не нашел, но предложил подать отдельную жалобу на блокировку, что и было сделано".

Чиков уточнил, что "кассация на штраф не нужна для исчерпания средств защиты в России: по Кодексу об административных правонарушениях достаточно двух инстанций, а вот по блокировке нужно было пройти до Верховного суда".

Как сообщалось, обращаясь в Европейский суд, Telegram, в частности, настаивает на том, что в его отношении было нарушен право на свободное распространение информации. Так, согласно позиции заявителя, власти РФ "даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя (Telegram - ИФ) на распространение информации".

Говоря о сроках рассмотрения дела Telegram в ЕСПЧ, Чиков еще раз отметил, что "такие дела нигде не рассматривались на международном уровне". "Особых оснований торопиться и формировать прецедент у суда нет", - заключил собеседник агентства.