В Минкомсвязи не оставили надежды на полную блокировку Telegram

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram будет окончательно заблокирован в России, убежден замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственные решения", - сказал он журналистам.

Telegram блокируется по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. При этом сервис продолжает работать через прокси-сервисы и VPN.