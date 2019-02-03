Полиция сообщила о двух погибших в ДТП с автобусом под Калугой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - МВД сообщает о двух жертвах аварии с автобусом в Калужской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД, в связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Сотрудник пресс-службы сказал, что, по данным полиции, в ДТП погибли два человека; число пострадавших уточняется.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находилось 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Между тем, источник в службах транспортного надзора региона сказал агентству, что водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой, мог не справиться с управлением на скользской дороге. "По предварительным данным, водитель был опытным, перед рейсом прошел медосмотр. Рассматривается версия, что ему не удалось удержать автобус на скользской дороге", - заявил он.

Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса. "У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако предстоит дополнительно проверить его техническое состояние", - сказал источник.

Собеседник агентства сообщил, что автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.

В воскресенье в ГИБДД России "Интерфаксу" рассказали, что утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" водитель автобуса "МАН" совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. Предварительно пострадали двадцать детей. По данным ГАИ, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС РФ сообщали о 21 пострадавшем в аварии, в том числе 20 детях.