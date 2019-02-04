Из усадьбы "Михайловское" украли коллекционный самовар

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные украли из служебного помещения "Дома управляющего Богданова" на территории мемориальной усадьбы "Михайловское" в составе Пушкинского заповедника в Псковской области самовар из частной коллекции бывшего директора учреждения Семена Гейченко.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель информационной службы музея Лидия Токарева со ссылкой на директора музея Георгия Василевича, в этом помещении предметы из музейных коллекций не хранятся: "Дом Богданова" с 1945 года был служебной квартирой первого послевоенного директора музея, и там находятся личные вещи Гейченко, которые сейчас принадлежат его дочери.

В воскресенье утром следы грабителей были обнаружены сотрудниками охраны во время очередного обхода территории. Как пояснила Токарева, на здании установлены две камеры видеонаблюдения, но в "слепой зоне" оказывается проход со стороны реки Сороти, подойти к постройке по этому пути можно только зимой, по льду.

"Неизвестные воспользовались именно этой дорогой. В здание они не входили, а выдавили стекло веранды и взяли то, до чего дотянулись. На снегу остались следы одного, сброшенного с высоты самовара; возможно, было похищено два предмета - эта коллекция, повторим, не музейная, и хранители сейчас не берутся говорить, сколько вещей исчезло, и в какой комплектности они были", - отметили в музее.

Прибывшие по вызову работники полиции исследовали место преступления, идет следствие.