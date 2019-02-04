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Пограничники задержали японскую шхуну с незаконно добытым крабом почти на 40 млн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю задержали в акватории Японского моря рыболовную шхуну "Нишино Мару-68" (флаг Японии, порт приписки Идзумо), осуществлявшую незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ, сообщает ЦОС ФСБ России.

"На судне обнаружено около 7,5 тонны живого краба (более 57 тысяч особей). Предварительный ущерб оценивается в сумму более 39 миллионов рублей", - отмечается в поступившем в понедельник в "Интерфакс" сообщении спецслужбы.

Российские пограничники подняли из воды 206 незаконно установленных крабовых ловушек.

Судно доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Теги: Японское море, Россия, Япония
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