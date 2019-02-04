Житель Волгоградской области получил год колонии за покупку "волшебных бобов" для похудения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Волгоградской области вынес приговор жителю города Волжский, который обвинялся в контрабанде средства для снижения веса, содержащего запрещенное сильнодействующее вещество, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

"В судебном заседании установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, зная о запрете перемещения через границу РФ сильнодействующего вещества, в целях снижения веса заказал через интернет лекарственный препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество "сибутрамин". За препарат он дистанционно оплатил 12 тыс. рублей", - сказала Черединина.

Она отметила, что в качестве получателя заказа мужчина указал свою супругу.

Посылка с запрещенным сильнодействующим веществом была направлена с территории Республики Казахстан и через границу Российской Федерации поступила в одно из подразделений курьерской службы в Волжском.

"В этот же день мужчина попросил жену забрать бандероль, после чего женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. При себе у нее было обнаружено и изъято 30 банок с надписями "Циклональное похудание - Волшебные бобы", в которых содержалось 1800 капсул препарата с сибутрамином общей массой более 350 гр.", - отметила Черединина.

Впоследствии выяснилось, что женщина не была осведомлена о содержании посылки.

В отношении заказчика следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.