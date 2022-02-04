Жительницу Бийска будут судить за онлайн-покупку средства для похудения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Бийский городской суд поступило уголовное дело горожанки, которая в 2021 году заказала через интернет за границей средство для похудения, содержащее сибутрамин, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуре на транспорте.

Обвиняемой вменили контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих средств в крупном размере ради сбыта (часть 1 статьи 226.1 и часть 3 статьи 234 УК).

По версии следствия в сентябре она заказала более 140 граммов этого препарата через мессенджер у неустановленного продавца за границей. Она хотела сбыть его своим знакомым, хотя у нее не было документов, подтверждающих его назначение врачом. Ее на почте при получении посылки в октябре задержали сотрудники Алтайской таможни.

В пресс-службе Алтайского линейного управления МВД на транспорте уточнили, что речь идет о примерно 500 капсулах.