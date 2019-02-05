В кубанском коровнике нашли 47 нелегалов из Китая и Узбекистана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Большую группу иностранцев-нелегалов задержали на территории Краснодарского края и принудительно выдворили из России, сообщила пресс-служба УФСБ России по краю.

"В Пшехском сельском округе Белореченского района на территории тепличного комплекса (бывшая молочно-товарная ферма № 2 совхоза "Южный"), принадлежащего местному предпринимателю, были выявлены и задержаны 27 граждан КНР, 19 граждан Республики Узбекистан и одна гражданка Таджикистана - всего 47 человек, находившиеся на территории РФ с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.

Иностранцы, по данным ФСБ, проживали в бывшем коровнике, наскоро переделанном под жилье, и занимались выращиванием овощей.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. В дальнейшем Белореченский районный суд приговорил всех иностранных граждан к штрафам с административным выдворением за пределы РФ, запретив повторный въезд в страну в течение пяти лет, отмечает пресс-служба.