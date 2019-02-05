Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере без альтернативы прошел первое чтение в Думе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, отменяющий требование об обязательном наличии альтернативного бесплатного проезда по автодорогам при принятии решения об использовании на платной основе автомобильной дороги или ее участка.

Это, согласно проекту закона, касается районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей.

При этом предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.

Целью данного законопроекта является создание условий для повышения уровня транспортной доступности в указанных районах за счет строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.

Норма относится только к автомобильным дорогам или участкам автомобильных дорог, построенным и введенным в эксплуатацию со дня вступления в силу соответствующего закона.

Законопроект внесен на рассмотрение Думы правительством РФ.