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Участок федеральной трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае станет платным

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Режим платной эксплуатации вводится на участке "1195 км - 1319 км" федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".

Стоимость проезда по платному участку с 29 апреля составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей в ночное время. Автомобилисты, использующие транспондер T-pass, смогут сэкономить 20%, отмечает ведомство.

На данном участке организована открытая система сбора платы, при которой пользователи оплачивают проезд один раз, вне зависимости от пройденного расстояния, на пункте взимания платы (ПВП) на 1223-м километре трассы при каждом его пересечении.

Платному участку будет бесплатная альтернатива - автомобильная дорога Р-217 "Кавказ".

Краснодарский край

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