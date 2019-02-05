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В Думе возмутились препятствиями в регионах для свободного сбора валежника

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти ряда регионов РФ устанавливают избыточные и необоснованные требования, затрудняющие гражданам сбор валежника, разрешенного законом, заявил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Соответствующие "очень интересные" нововведения чиновников выявил мониторинг правоприменения закона, принятого в марте 2018 года и разрешающего сбор валежника бесплатно и без получения специальных разрешений", - сообщил парламентарий во вторник на пленарном заседании Госдумы.

"Пенза и Тульская область: собирать валежник можно, но только вручную, без использования, цитирую, рубящего инструмента, пил и сучкореза", - сказал Николаев. Он добавил, что "в Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палок для сбора валежника должна составлять не более одного метра".

"Коллеги, я вот сколько ни думал, так я и не нашел объяснение тому, почему именно не более одного метра, почему, например, не 1,2 м или не 95 см? Это же кто-то придумал, это кто-то разрабатывал... Спрашивается, зачем? Зачем дискредитировать федеральное законодательство? Зачем рождать справедливое негодование и справедливое недовольство тем, что принимается?" - возмутился парламентарий.

По словам Николаева, в Бурятии информация о местах заготовки сбора валежника размещается на официальном сайте. "Послушайте, какие меры ответственности предусмотрены за то, что люди будут заготавливать валежник не там, где это положено. Это статья 7.27 КоАП "Мелкое хищение" и 158-я статья Уголовного кодекса "Кража". Насколько я понимаю, это уже реальный срок до двух, до пяти лет", - привел пример глава комитета.

Кроме того, по его словам, "в Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомлений гражданами, имеющими намерение собрать валежник, а учет объема собранного валежника должен вестись соответствующим учреждением до вывоза из леса".

"Надо сказать, что в Иркутской области тоже был внесен законопроект, согласно которому гражданам нужно было извещать о предстоящем событии, событие это сбор валежника, за месяц до наступления этого случая. Мы, слава богу, вмешались и сейчас заксобрание приняло соответствующие поправки", - сообщил Николаев.

Он отметил, что сейчас ведется большая работа по организации парламентского контроля. "Конечно, парламентский контроль должен быть не "охотой на ведьм", как нам здесь предлагали. Он должен вестись не только по факту принятия нормативно-правовых актов. Я уверен, что нам нужно следить за духом исполнение закона. Хочу обратиться ко всем регионам и депутатам от регионов, которые я назвал. Давайте исправим эту ситуацию, давайте дадим возможность людям пользоваться своими правами", - обратился Николаев.

Сбор валежника стал законным

Ранее сбор упавших деревьев и их частей считался в России незаконной заготовкой древесины и был легален только после получения разрешения местных властей.

Закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ и разрешающий заготавливать валежник для собственных нужд, вступил в силу с 1 января 2019 года. Закон выводит валежник из категории древесины и включает его в перечень недревесных лесных ресурсов.

Однако, как выяснилось в январе, свободно собирать валежник (остатки стволов деревьев, сучьев, образовавшихся из-за естественного отмирания деревьев) можно будет не во всех регионах России.

Замминистра природных ресурсов и экологии, глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик рассказал 17 января в интервью "Российской газете", что теперь "собирать валежник можно в течение всего года, не уведомляя об этом власти, предельный объем не устанавливается". Однако, по его словам, "отдельные регионы вводят более жесткие требования".

Например, сообщил он, в Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника. Власти Красноярского края выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества. В Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах.

В Пензенской области местные законы устанавливают, что собирать валежник можно без рубки лесных насаждений и без использования любых инструментов, таких как пилы и сучкорезы. А в Пермском крае, наоборот, допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям.

Закон Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника, отметил глава Рослесхоза.

"Есть еще отдельные темы, например, когда деревья рубят для расширения дорог. По Лесному кодексу право на такую древесину принадлежит Росимуществу. Организуются аукционы по ее продаже. Также Росимущество распоряжается ветровальной, буреломной и валежной древесиной, которая оказалась в воде - реках или озерах", - добавил Валентик.

Теги: Госдума

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