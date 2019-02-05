Бывший шеф-редактор The Bell Моторин возглавил сайт Forbes

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новым шеф-редактором сайта Forbes Russia назначен Владимир Моторин, сменивший на этом посту Александра Воротилова, сообщает пресс-служба издания.

"Я благодарен Александру Воротилову за то, что он возглавлял сайт Forbes Russia в непростое для издания время. Своей основной задачей вижу значительное увеличение аудитории издания", - сказал Моторин, чьи слова приводит пресс-служба издания.

Своими задачами он также видит существенное расширение функционала сайта и его тематики, а также развитие мультимедийных форматов в рамках новой стратегии издания.

Ранее Моторин уже занимал должность шеф-редактора Forbes Russia, но покинул проект в 2013 году вместе с Елизаветой Осетинской, с которой затем работал в РБК, а также в издании The Bell.

Со своей стороны бывший шеф-редактор сайта Воротилов сказал, что был рад работать в проекте, считает, что "поставленные задачи выполнены, пора двигаться дальше", и пожелал удачи команде.

Новая стратегия развития Forbes, утвержденная Советом директоров в декабре 2018 года, нацелена на превращение издания в коммуникационную платформу для предпринимателей. В связи с этим руководство журнала намерено сделать акцент на усилении digital и event сегментов. Отдельным направлением бизнеса станет Forbes Club - многоуровневая система регулярных встреч предпринимательских сообществ, заявили в пресс-службе.

25 января стало известно, что заместитель гендиректора по коммерции российского Forbes Наталья Гандурина покидает издание.

30 августа прошлого года стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, бывший главред журнала Николай Усков вернется в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Николай Мазурин. Издателем Forbes была назначена Гандурина.

Позднее новый владелец Forbes Russia Мусаев объявил о формировании Совета директоров издания. Совет возглавил независимый директор-сооснователь Mail.ru Group и Grishin Robotics Дмитрий Гришин. В Совет также входят Елизавета Осетинская, Дмитрий Навоша, Эльмар Муртазаев, Василий Сидоров, Николай Мазурин, Николай Усков, Елена Березанская, Магомед Мусаев и Арманжан Байтасов. Комитет по стратегии Forbes Russia возглавляет Булат Столяров.