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Из российского Forbes сделают коммуникационную платформу

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Forbes Russia на первом заседании в среду одобрил новую стратегию развития издания, предполагающую, в частности, его трансформацию в коммуникационную платформу для предпринимателей, и утвердил Эльмара Муртазаева генеральным директором издания, сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью журнала Дмитрий Озман.

"Совет одобрил стратегию издания на 2019-2020 годы и назначил Эльмара Муртазаева генеральным директором Forbes Russia. Менеджмент Forbes Russia во главе с гендиректором подготовит дорожную карту и бизнес-план реализации стратегии к следующему Совету, который назначен на февраль", - сказал Озман. По его словам, новая стратегия издания предполагает мультимедийную трансформацию Forbes Russia в коммуникационную платформу для предпринимателей со значительным ростом digital и event сегментов в доходах и продолжением поступательного развития бумажной версии журнала. Отдельным направлением развития бизнеса станет преобразованный Forbes Club как многоуровневая система регулярных встреч предпринимательских сообществ, сообщил Озман.

По словам акционера и члена Совета директоров Forbes Russia Магомеда Мусаева, которые привели в пресс-службе издания, запланированная реформа компании, предполагающая экспансию бренда Forbes в сегменте digital и на event рынках, полностью соответствует видению мировых медийных трендов головного Forbes Media. "Сила бренда Forbes позволяет нам ставить перед изданием самые амбициозные цели на всех растущих медиа-рынках, которые нас интересуют", - сказал он.

В свою очередь председатель Совета директоров Forbes Russia, сооснователь Mail.ru Group и Grishin Robotics Дмитрий Гришин заявил, что ему как эксперту в digital "кажется безумно привлекательной идея платформы Forbes как коммуникационной воронки для предпринимателей, сообществ и команд". "Это означает, что для предпринимательского мира Forbes Russia постарается стать одновременно и диверсифицированным медиа, и определенной социальной сетью. Мой опыт подсказывает, что это может быть экономически интересная ниша", - процитировали в пресс-службе Forbes его слова.

Муртазаев, чьи слова привели в пресс-службе издания, выразил уверенность, что Forbes Russia "найдет свое успешное место именно как предпринимательская коммуникационная платформа". "Для этого понадобится решительная трансформация и нашей корпоративной структуры, и нашего мышления о собственной ценности для отечественного бизнеса. Forbes обязан быть в центре того медийного бума на предпринимательский контент, который мы наблюдаем в России", - отметил он.

30 августа стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, выкупивший у бизнесмена Александра Федотова (ACMG) 100% долей компании "AC РУС МЕДИА". В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России. Бывший главред журнала Николай Усков вернулся в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь стал исполнять шеф-редактор журнала Николай Мазурин. Издателем Forbes была назначена Наталья Гандурина.

1 ноября Озман сообщил о формировании совета директоров Forbes Russia на ближайший год, который возглавил сооснователь и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин. В совет, состоящий из 11 человек, как и ожидалось, вошли бывшие главреды издания Елизавета Осетинская и Эльмар Муртазаев.
30 ноября стало известно, что новым гендиректоров Forbes Russia станет его бывший главный редактор, член совета директоров журнала Эльмар Муртазаев, а занимавшая этот пост Наталья Гандулина станет его заместителем из-за отсутствия российского гражданства.

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