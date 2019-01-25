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Замгендиректора Forbes Russia Наталья Гандурина покинет проект

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора по коммерции российского Forbes Наталья Гандурина покидает издание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издания.

"Несмотря на высокие профессиональные качества и большой опыт Натальи, мы вынуждены завершить с ней сотрудничество, главная причина - структурные изменения, связанные с реализацией новой стратегии развития Forbes", - заявил гендиректор Forbes Russia Эльмар Муртазаев, чьи слова агентству привели в пресс-службе.

Там уточнили, что Гандурина в пятницу работает в издании последний день.

В пресс-службе напомнили, что Гандурина присоединилась к команде Forbes Russia в сентябре 2018 года, сразу после смены собственника издания.

Завершив этап аудита и антикризисного управления в конце ноября того же года, Гандурина, исполнявшая обязанности генерального директора, перешла на позицию заместителя генерального директора по коммерции.

"На очередном заседании совета директоров, которое состоится в феврале 2019 года, генеральный директор Forbes Russia Эльмар Муртазаев представит бизнес-план реализации стратегии на ближайшие два года. По результатам встречи члены совета должны обсудить предложение, при необходимости внести изменения и подписать итоговый документ",- сообщили в пресс-службе Forbes.

30 августа прошлого года стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев, бывший главред журнала Николай Усков вернулся в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь перешли шеф-редактору журнала Николаю Мазурину. Издателем Forbes была назначена Гандурина.

Позднее Мусаев объявил о формировании совета директоров издания. Совет возглавил независимый директор-сооснователь Mail.ru Group и Grishin Robotics Дмитрий Гришин. В Совет также входят сам Мусаев, Елизавета Осетинская, Дмитрий Навоша, Эльмар Муртазаев, Василий Сидоров, Мазурин, Усков, Елена Березанская и Арманжан Байтасов. Комитет по стратегии Forbes Russia возглавляет Булат Столяров.

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Теги: Forbes, Наталья Гандурина

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