Организация Freedom House оценила Россию как несвободную страну

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге "Свобода в мире-2019" (Freedom in the world) отнесла Россию к числу несвободных стран.

В докладе, опубликованном во вторник, уровень свободы в России оценен на 20 баллов из 100 (где 0 - наименее свободные страны). В исследовании отмечается, что уровень свобод в стране за год не изменился.

Freedom House заявляют, что журналисты и активисты в России в 2018 году работали в "опасных условиях, рискуя быть задержанными, подвергнуться насилию или даже быть убитыми за независимые расследования".

Кроме того, правозащитники отмечают давление на крымских татар в Крыму, а также использование административного ресурса, давление на независимые СМИ и гражданское общество и недопуск политических конкурентов на выборы президента 2018 года.

Среди других элементов ограничения свобод россиян в 2018 году Freedom House называет блокировку мессенджера Telegram и повышение пенсионного возраста.

Между тем член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил в связи с этим "Интерфаксу", что оценки Freedom House "не меняются" и что они "сосредоточены на негативе, о котором знают правозащитники, эти вопросы постоянно поднимаются, в том числе в ходе регулярных встреч Совета с главой государства".

По его мнению, "эти доклады имеют политическую подоплеку и используются в качестве дополнительного элемента давления на страну", а "из России создали жупел и постоянно вбрасывают негативную информацию".

В то же время, по словам Брода, в доклады Freedom House не попадают данные о поддержке неправительственных организаций, деятельности Фонда президентских грантов, социально ориентированных проектах, которые охватывают тысячи социально незащищенных людей. Там также ничего не говорится о давлении на российских журналистов за рубежом, сокращение преподавания русского языка в странах балтийского региона, рост уровня русофобии в мире, добавил он.

"Можно говорить о кризисе международных правозащитных организаций, которые действуют избирательно, политизировано и не заинтересованы в решении проблем и их объективной оценке", - заявил в связи с этим Брод.