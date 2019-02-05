В Москве эвакуировали 25 тысяч человек из-за звонков о минировании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Проверки почти 40 московских объектов, в адрес которых поступили угрозы о минировании, завершились к 15:00 в столице, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной оценке, для проверки угроз было эвакуировано порядка 25 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрывных устройств на московских объектах обнаружено не было.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что количество звонков о минировании предприятий, организаций и учреждений Москвы превысило 200.

Телефонная волна минирования в Москве началась около 10:30 вторник. По информации источников "Интерфакса", угрозы поступают не только по телефону, но и на электронные адреса московских предприятий, организаций и учреждений.

Собеседники агентства также уточнили, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.