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Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200

Есть обновление от 15:23

Волна угроз не прекращается, проверка на 30 объектах уже завершена

Число звонков о минировании в Москве перевалило за 200
Архивное фото
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Волна "телефонного минирования", начавшаяся около 10:30 вторника в Москве, не прекращается, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По данным на 14:30, количество звонков о минировании перевалило за 200", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, угрозы поступают и на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций.

По сведениям источника, к 14:00 в столице завершилась проверка порядка 30 объектов, для чего было эвакуировано более 20 тыс. человек. Взрывных устройств обнаружено не было.

Собеседник агентства заявил, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

В числе объектов, получивших анонимные звонки, оказались МГТУ им.Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им.Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк "Сокольники", бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити", несколько московских школ, а также торговые центры "ЦУМ", "Интер-Север" и другие.

Теги: Москва

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