Виновник гибели ребенка на недостроенной горке в Челябинской области осужден условно

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Саткинский городской суд (Челябинской области) приговорил к двум годам лишения свободы условно начальника отдела муниципального управления по благоустройству города, отвечавшего за строительство ледового городка, где погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

Суд установил, что подсудимый недостаточно контролировал ход и качество работ подрядчика по строительству новогоднего городка в Сатке.

В результате 22 декабря 2017 года на недостроенной горке погиб 11-летний мальчик. Он решил прокатиться, но провалился внутрь горки, сверху его придавили ледяные глыбы. От полученных травм ребенок скончался через две недели в областной больнице.

Суд признал сотрудника управления виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).