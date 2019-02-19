В Мытищах завели уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с детьми

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг,не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после падения глыбы льда с крыши мнргоэтажки на женщину с двумя детьми в Подмосковье, сообщила во вторник представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

"По данным следствия, 15 февраля в г.о. Мытищи женщина вышла на прогулку с двумя дочерьми, которым по 2,5 года, посадив их в коляску. Во время прогулки с крыши 5-этажного дома на них упала ледяная глыба. В результате падения льда и снега всем троим были причинены повреждения", - сказала она.

"Падение льда и снега с крыши дома стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения муниципальным унитарным предприятием городского округа Мытищи "Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства" работ по техническому обслуживанию дома", - отмечается в сообщении.