Третий столб пепла за сутки выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке в среду днем выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Как сообщалось, в среду утром Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км, а во вторник - на 6,8 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в населенных пунктах также не было.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тысяч человек. Высота Шивелуча - 3283 м, высшая точка активной части - 2800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тысяч лет.

Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.